Toekomstig schepen Tom Dedecker: "Leopoldaan straks tramvrij"

10 december 2018

14u00 0

Toekomstig schepen Tom Dedecker ( Lijst Dedecker) wil nagaan welke mogelijkheden er zijn om de kusttram te bannen uit de Leopodlaan in Middelkerke. Hij wil de trambedding laten verleggen naar de Koninginnelaan. Dedecker wil op die manier de Leopoldlaan aantrekkelijker maken voor zowel de handelaars als de shoppers. Na zijn aanstelling als schepen wil hij samenzitten met De Lijn om na te gaan wat mogelijk is. Dedecker verwijst met zijn voorstel naar Nieuwpoort-bad, waar de kusttram ook niet in de winkelstraat passeert, maar op de achterliggende weg. Voorts maakte hij ook bekend dat hij opnieuw grote evenementen naar de gemeente wil halen om Middelkerke opnieuw een nationale uitstraling te geven.