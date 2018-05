Terecht voor invoer van meer dan een kilo heroïne 04 mei 2018

Een 36-jarige Ichtegemnaar en 34-jarige man uit Middelkerke riskeren respectievelijk 4 jaar en 30 maanden cel voor de invoer van heroïne en cocaïne.





De twee kwamen in het vizier na een onderzoek van de politie Kouter, waarbij vorig jaar twee Rotterdamse drugsdealers werden opgepakt. De twee dertigers waren subdealers van de Nederlanders. "De man uit Middelkerke werkte in opdracht van de Ichtegemnaar", sprak de procureur. "In de woning van die laatste werden bijna 50 gram cocaïne en meer dan 200 gram heroïne teruggevonden. Die was hij enkele dagen voordien zelf gaan halen in Nederland, omdat z'n kompaan een andere afspraak had." Uit het onderzoek bleek dat de Middelkerkenaar 9 keer naar Nederland ging om drugs: in totaal meer dan een kilo heroïne en bijna 500 gram cocaïne. Volgens het openbaar ministerie maakten ze daarbij ongeveer 41.000 euro winst. De verdediging betwist dat en vraagt om een voorwaardelijke celstraf. Uitspraak op 24 mei.