Techniekacademie in de Calidris

Jongeren tussen 10 en 12 jaar kunnen vanaf woensdag 17 januari deelnemen aan techniekacademie. Die wil jongeren op een leuke manier kennis laten maken met wetenschap en techniek en hen hierdoor aanzetten om bij latere studies één van deze richtingen te kiezen. Naast de praktijk gerichte lessen zijn er ook samenwerkingen met lokale bedrijven. De 12-delige lessenreeks kost 70 euro en de lessen vinden plaats elke woensdagnamiddag van 13.30 tot 15.30 uur in de Calidris in de Strandlaan 1 in Westende. Inschrijven kan via www.techniekacademie-middelkerke.be (BPM)