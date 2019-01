Swaenefietsers houden pannenkoekenfestijn en kijken vooruit naar nieuw fietsseizoen Timmy Van Assche Paul Bruneel

27 januari 2019

17u18 0 Middelkerke De Swaenefietsers uit Leffinge organiseren op zaterdag 9 februari een pannenkoekenfestijn om hun clubkas wat te spijzen.

Het is al de derde keer dat de Swaenefietsers zo’n smulfeest organiseren. Er worden pannenkoeken à volonte geserveerd met gratis chocomelk of koffie. Het festijn vindt plaats in het clublokaal café De Swaene op het plaatselijke marktplein. Het evenement start om 14 uur en eindigt rond 17.30 uur. Kinderen tot en met 12 jaar betalen vier euro, volwassenen zes euro. Meer info via geert.dhondt10@gmail.com, op 0494/93.58.81 of www.swaenefietsers.be. “Ons nieuw fietsseizoen start op maandag 1 april om 18.15 uur met een twee uur durende rit, met vertrek aan café De Swaene. Ons motto is ‘samen uit samen thuis’”, klinkt het. “Iedereen kan drie keer meefietsen. Daarna wordt gevraagd lid te worden van onze mooie club.”