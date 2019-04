Succesvolle modeshow in Sint-Pieterskerk: “Bewijs dat events in ons hinterland óók veel volk kunnen lokken” Timmy Van Assche

07 april 2019

09u37 0 Middelkerke De kerk van Sint-Pieters-Kapelle was voor het eerst het decor van een modeshow. Meer dan 230 bezoekers daagden op voor een hapje, drankje en - vooral - leuk modedefilé in een opvallend decor.

De organisatie was in handen van Le Dulle D’s, de vrouwenafdeling van Lijst Dedecker. Onder andere brouwerij Jus de Mer en kledingzaken Viva en Zoë werkten aan deze eerste modeshow mee. Geef toe, een defilé in een kerk is een ongewoon zicht. De belichting zat alvast goed en gaf het evenement een speciaal tintje. De Sint-Pieterskerk van de Middelkerkse deelgemeente is sinds kort eigendom van de gemeente en staat open voor allerlei organisaties en verenigingen. “Het is al lang geleden dat er nog zo veel volk naar de kerk kwam”, knipoogt schepen van lokale economie Natacha Lejaeghere (Lijst Dedecker). “Er waren zelfs stoelen tekort om iedereen een plekje te geven. Kijk, deze modeshow is het bewijs dat activiteiten in ons hinterland, en buiten de badplaats, óók veel volk kunnen lokken. Nu de kerk eigendom is van de gemeente, mogen alle verenigingen in deze unieke locatie activiteiten organiseren. Deze modeshow smaakt alvast naar meer, wie weet organiseren we opnieuw een editie in het najaar."