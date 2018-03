Strandzeilkampioen op lijst N-VA 09 maart 2018

02u33 0

Strandzeilkampioen Ivan Ameele (51) zal bij de gemeenteraadsverkiezingen kandidaat zijn voor de Middelkerkse N-VA. Ameele was al meerdere malen Belgisch en Europees kampioen strandzeilen. Vorig jaar behaalde hij in het Engelse Liverpool goud in klasse 3, de formule 1 van de zeilsport. Een maand voor de verkiezingen, in september, neemt hij deel aan het WK in Duitsland. Leuk detail: zijn zeilnummer is 21, en dat is ook de plaats die hij krijgt op de lijst bij N-VA. "Ik kies voor N-VA, omdat dit de partij is met een visie voor de toekomst", zegt Ameele. Beroepshalve heeft hij een montagebedrijf en hij is ook eigenaar van Westhoek Kranen. (BPM)