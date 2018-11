Straks weer al champagne wat de klok slaat 08 november 2018

In centrum De Branding vindt van morgen tot en met zondag opnieuw het Champagneweekend plaats. Heel wat horecazaken in Middelkerke serveren voor de gelegenheid een menu helemaal in het teken van de bubbels.





Het Champagneweekend is al aan zijn 22ste editie toe. Traditioneel komen tien champagneboeren uit de regio Epernay er hun beste champagnes voorstellen. Wie wil proeven kan dat door een uniek glas aan te kopen voor 6 euro. Dit glas geldt eveneens als toegangsticket. Je glas laten vullen kost 5 euro. Er vinden ook een aantal champagnedegustaties plaats onder leiding van wijnkenner Alain Bloeykens. De prijs voor een degustatie bedraagt 15 euro. Inschrijven kan via 050/30.03.68. Ook aan randanimatie is er geen gebrek, met optredens van heel wat gekende namen. Het Champagneweekend begint morgen om 20 uur met de officiële inhuldiging van de nieuwe ridder in de Orde van de Champagne. Dan komen we te weten wie in het rijtje mag staan bij onder meer Jo Lemaire, Wendy Van Wanten, Gunther Neefs, Michel Wuyts en Georges Keters. Alle info over het Champagneweekend is terug te vinden op visit.middelkerke.be. Daar vind je ook alle restaurants terug die een speciaal champagnemenu serveren. (BPM)