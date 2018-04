Straks vier hondenweides 17 april 2018

02u39 1

Deze week werd in de Hofstraat in Westende ter hoogte van de Voetbalstraat een nieuwe hondenweide aangelegd. Dit is de reeds de derde hondenweide op het grondgebied Middelkerke. Er werden eerder al dergelijke weiden aangelegd in de Klein Kasteelstraat in Middelkerke en in het centrum van de deelgemeente Sint-Pieterskapelle. Volgens schepen Bart Vandekerckhove (Open Vld) houdt het hier niet mee op en is er een vierde hondenweide gepland op het Mikajplein in de Westendelaan. "De hondenweide die we op termijn daar willen aanleggen is wel iets speciaal" zegt de schepen, "het is de bedoeling om op deze locatie speeltoestellen te plaatsen voor de viervoeters zodat het eigenlijk meer een hondenspeelplein wordt". (BPM)