Stomdronken bestuurder crasht naast E40: rijbewijs meteen ingetrokken Bart Boterman

15 maart 2019

13u16 2 Middelkerke Een bestuurder is vrijdagochtend lichtgewond geraakt na een ongeval op de E40 in Mannekensvere. De man bleek stomdronken en werd naar het ziekenhuis overgebracht. Zijn rijbewijs werd meteen voor 15 dagen ingetrokken.

Het ongeval gebeurde rond 7.45 uur op de E40 in de richting van Jabbeke, kort voor het tankstation in Mannekensvere. Een bestuurder uit Ronse haalde met zijn Renault Megane een rij voertuigen in. Toen hij opnieuw invoegde op de rechterrijstrook, viel de man volgens zijn verklaringen in slaap. Hij bleef naar rechts rijden en belandde uiteindelijk naast de autosnelweg.

De hulpdiensten werden meteen opgeroepen door automobilisten die het ongeval zagen gebeuren. Enkele bestuurders zetten zich aan de kant en hielpen het slachtoffer uit het voertuig. De man werd naar het ziekenhuis overgebracht met een ziekenwagen. Hij was stomdronken. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken, zo bevestigt de politie.