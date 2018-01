Startvergadering WAK op 15 januari 02u45 0

Om de Week van de Amateurkunsten toe te lichten wordt op maandag 15 januari een startvergadering georganiseerd in foyer De Branding in de Populierenlaan in Middelkerke.





De aanvang is 20 uur en naast de voorstelling van het thema van dit jaar, Kunst Buiten, wordt ook uitgelegd hoe je kan deelnemen en welke initiatieven worden genomen. De deelname aan het thema is optioneel, maar niet verplicht. Deelnemers moeten zich wel aanmelden voor 10 februari.





Alle verdere info is te bekomen op www.cultuurstek.be/wak2018