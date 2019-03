Spullen van Johan teruggevonden nadat camper werd gestolen op reis in Frankrijk Bart Boterman

11u39 0 Middelkerke Nadat Johan Verweirder (63) uit Westende in de Krokusvakantie werd bestolen van zijn camper in het zuiden van Frankrijk, terwijl hij met zijn dochter en kleindochter op reis was, is er toch een klein beetje goed nieuws voor hem. “De laptops, mijn smartphone, GPS en portefeuille werden teruggevonden in een vuilnisbak, zo’n 125 noordwaarts van onze verblijfplaats. Een klein lichtpuntje na een ramp van een reis”, getuigt Johan.

De Westendenaar was vorige woensdag samen met zijn dochter (35) en kleindochter (5) in een manege in Biscarrosse aan de Atlantische kust, in de buurt van Bordeaux. Toen ze rond de middag wilden vertrekken, bleek hun camper met al hun spullen verdwenen. Voor Johan, zijn dochter en kleindochter draaide de reis uit op een regelrechte ramp. Na een nachtje noodgedwongen op hotel te slapen raakten ze de dag erop thuis met de taxi en TGV.

89.000 keer gedeeld

Johan plaatste een soort opsporingsbericht op Facebook in de hoop dat iemand de camper zou vinden. “Het bericht is inmiddels 89.000 keer gedeeld, zowel in ons land als in Frankrijk. Ik sta versteld van dat aantal. Mijn Facebookpagina is werkelijk ontploft”, aldus Johan.

Gisteren kreeg hij telefoon van de Franse lokale politie. “Een deel van onze spullen zijn teruggevonden, zo’n 125 kilometer noordwaarts van onze verblijfsplaats bij Bordeaux. Een vrouw zag de laptops, smartphone, GPS en mijn portefeuille in een vuilnisbak liggen. Ze verwittigde een bevriende politieman op rust. Die vond het verdacht en nam de spullen mee naar het politiekantoor. Het bleken onze spullen te zijn. De dieven gingen er wellicht van uit dat de elektronica traceerbaar is”, getuigt Johan. De politie vertelde dat Johan om zijn bezittingen mocht komen.

“Maar dat zie ik niet zitten. Ik probeer de spullen te laten opsturen met een postorderbedrijf. Het is alvast een lichtpuntje na een ramp van een reis”, gaat de man verder. Van de camper is vooralsnog geen spoor. “Ik heb heel wat berichten gekregen van mensen die dachten dat ze mijn camper hebben gezien, maar het bleek telkens een andere. Sommigen stuurden een foto’s van enkele gedumpte fietsen, maar het waren niet onze fietsen die achteraan de camper hingen. Hoe dan ook ben ik iedereen die mee helpt zoeken enorm dankbaar. Ik hoop dat mijn mobilhome ooit nog teruggevonden wordt, maar ik heb er nog weinig hoop in. We zijn intussen een week verder”, besluit Johan.