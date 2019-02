Snelwegparking Mannekensvere krijgt extra omheining Timmy Van Assche

05 februari 2019

17u15 1 Middelkerke De snelwegparking van Mannekensvere langs de E40 krijgt extra afrastering om transmigranten tegen de houden. Dat zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker en wordt bevestigd door het kabinet van Vlaams minister Ben Weyts (N-VA).

Zo’n twee weken geleden dreigde burgemeester Dedecker ermee om de parking langs de autostrade te sluiten. Aanleiding was een politie-actie waarbij in de buurt 24 vluchtelingen opgepakt werden. De burgemeester wilde zich wapenen tegen het verschuivende probleem van transmigranten op snelwegparkings en vroeg overleg met minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Er zijn afspraken gemaakt om zo snel mogelijk extra afrastering te plaatsen”, zegt Weyts’ woordvoerder Michaël Devoldere. “Onze diensten en die van de gemeente Middelkerke zullen dit samen concreet uitwerken. Die omheining zal er morgen nog niet staan, want de procedure van overheidsopdrachten moet gevolgd worden.”