Snelweg afgesloten door brandende vrachtwagen op pechstrook 24 augustus 2018

02u34 0 Middelkerke Op de E40 in Middelkerke richting Frankrijk was er gisteren vanaf 15.30 uur ernstige hinder door een vrachtwagenbrand.

Volgens kapitein Frank Ureel van brandweerpost Middelkerke hadden drie wielen van een vrachtwagen, een tankwagen gevuld met cement, vuur gevat. De chauffeur kon zich nog op de pechstrook nabij de snelwegparking in Mannekensvere parkeren. "Wellicht ontstond de brand door een kapotte rem die bleef steken. De brand veroorzaakte hevige rookontwikkeling en zelfs een scheur in de tank. De brandende wielen waren snel geblust, maar er was heel wat cement uit de tankwagen gelopen", zegt Ureel. De snelweg was even helemaal afgesloten en er ontstond een lange file. Nadien kon het verkeer verder over een rijstrook. "Intussen werd het cement op de pechstrook opgeschept door onze brandweerlieden waarna de truck getakeld werd." De hinder hield enkele uren aan. (BBO)