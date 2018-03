Sloop casinogebouw officieel gestart 07 maart 2018

Burgemeester Janna Rommel-Opstaele gaf gisterenmorgen de eerste muurstoot om het casinogebouw op de Zeedijk van Middelkerke te slopen. Eerder was al het interieur gesloopt en nu is ook het grote werk van start gegaan. De afbraak zal nog enkele weken duren, maar tegen de paasvakantie moet alles klaar zijn. De bouwheer en het gemeentebestuur hopen dat alle administratie zo vlug mogelijk in orde komt zodat na de zomer kan worden gestart met de bouw van het nieuwe casino. Als alles vlot verloopt moet het nieuwe gebouw eind 2019 de deuren openen. Het eigenlijke casino komt met skybar en restaurant helemaal bovenaan, dan komt een viersterrenhotel goed voor 64 kamers en onderaan komen commerciële ruimtes, een overdekte markthal die kan worden omgetoverd tot evenementhal en een polyvalente zaal. Het gemeentebestuur voorziet een aantal informatiemomenten voor bewoners in de omgeving en handelaars zodat iedereen goed op de hoogte blijft van het gebeuren. Gisteren was er alvast heel wat belangstelling voor de sloop van de eerste muren. (BPM)