Slijpe brengt hulde aan Leo Yperman

In de Sint-Niklaaskerk van Slijpe loopt nog tot en met zondag 11 november een tentoonstelling over Slijpe als frontdorp. 'Droom aan flarden' toont schilderijen en foto's van het dorp tijdens de Eerste Wereldoorlog en ook het dagboek van Leo Yperman is er te zien.





Yperman was een seminarist uit Slijpe die tijdens de Eerste Wereldoorlog actief was als brancardier in het leger. Hij hield een dagboek bij tot op de dag dat hij sneuvelde.





De tentoonstelling is dagelijks toegankelijk van 10 tot 18 uur en is gratis. In november volgt nog een theatervoorstelling ontstaan uit flarden uit het dagboek van Leo Yperman. (BPM)