Slechte ontvangst Proximus nabij site casino 20 februari 2018

Al enkele dagen klagen buurtbewoners en horeca-uitbaters over een slechte gsm-ontvangst op het Proximus-netwerk nabij de site van het voormalige casino. "In het midden van mijn zaak kan ik geen telefoontjes plegen of ontvangen, ook sms'en lopen niet binnen en ik kan er geen verzenden. Enkel achteraan en vooraan heb ik een goeie ontvangst", zucht Serge Debruyne van restaurant De Mosselpan op de zeedijk. "Niet alleen wij, maar ook bewoners van het hele appartementsgebouw zitten met dezelfde problemen." Eddy Vandenbroucke van hotel-restaurant De Zeebries pikt in. "Ook ik kamp met storingen bij het bellen of ontvangen van telefoontjes. Zeer vervelend als je reservaties wil behandelen."





Wat is er aan de hand? In het dak van het afgebroken casino zaten zendmasten van Proximus. Ter vervanging van die zendmasten, die samen met het gebouw zijn verdwenen, kwam een grote pyloon achteraan de site. "Maar blijkbaar zijn er technische storingen met die pyloon", weet burgemeester Janna Rommel-Opstaele (Open Vld). "We manen de provider aan om het probleem snel op te lossen en voeren de druk op." (TVA/BPM)