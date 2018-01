Sint-Jozefsinstituut start met routeplanner 02u35 0 Proot Victor, Dixie en Nona kiezen een opdracht.

In het Sint-Jozefsinstituut in de Kerkstraat hebben ze een routeplanner geïntroduceerd. Directeur Hugo Germonpré: "De leerlingen krijgen de gelegenheid om tijdens bepaalde lesuren zelf hun eigen leren in handen te nemen. Dankzij de inbreng van de ouderraad hebben we functionele ladenkastjes aangekocht. In die lades zitten opdrachten die door de leerkrachten zijn uitgewerkt. Het gaat om zowel wiskundige opdrachten als taalopdrachten, maar ook techniek komt aan bod. De leerlingen moeten de opdrachten oplossen, maar er zijn geen punten mee gemoeid. Ze kunnen ook individueel of in groepjes de problemen oplossen. Dit vernieuwend project is uniek in de omliggende gemeenten en daar zijn we fier op." Het eerste en tweede leerjaar werkt onder het thema 'Mijn eigen werkwinkel', het derde en vierde leerjaar heeft als thema 'Mijn eigen zoektocht' en de vijfde en zesde klas zoeken het bij 'Eigen weg'. (BPM)