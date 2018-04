Sint-Jozefsinstituut heeft eigen 3D-sleutelhanger 26 april 2018

02u38 0

Ter gelegenheid van het schoolfeest van het Sint-Jozefsinstituut, werd de kleurrijke 3D-schoolsleutelhanger voorgesteld. De sleutelhanger is een realisatie van Anthony Dedulle, papa van een van de leerlingen van de school en is een 3D-kopie van het schoollogo. De sleutelhanger is in 3 kleuren en formaten te verkrijgen in het schoolsecretariaat en met de opbrengst van de verkoop zal nieuw spelmateriaal worden aangekocht. Op de foto directeur Hugo Germonpré met Sam Dedulle, Jasmine Pylyser, Naomi Nagels, Elize Ploegaerts en Francesca Hoornaert bij de schoolsleutelhangers in 3D.





(BPM)