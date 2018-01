School verrast directrice Katrien Wouters twee dagen voor 'Dag van de directeur' 30 januari 2018

02u32 0 Middelkerke De leerkrachten en de leerlingen van de gemeenteschool De Zandloper hebben hun directrice Katrien Wouters twee dagen voor de Dag van de directeur in de spotlights geplaatst.

De reden was dat het op die manier zeker een verrassing zou zijn en dat er dan ook een foto in de krant kon verschijnen. Tijdens de speeltijd werd voor Katrien een erehaag gevormd door de 170 leerlingen en de leerkrachten. "Ik vind dit heel fijn en was echt wel verrast hoor. Het is een teken dat je geapprecieerd wordt door leerlingen en leerkrachten en de appreciatie is zeker ook wederzijds."





"Ik wist wel dat er iets ging gebeuren deze week, want deze morgen werd een met krantenknipsels gemaakte boodschap 'Dag van de directeur, 31 januari' aan mijn deur opgehangen", lacht Katrien.





Zij startte als kleuteronderwijzeres in 1999 en werd directeur in 2012. Zij is ook directeur van 't Lombartje in Lombardsijde. (BPM)