Schepencollege stuurt plannen voor nieuwe gemeenteschool bij: “Geen lelijke blokkendoos,

maar stijlvolle afwerking” Timmy Van Assche

11 april 2019

18u13 0 Middelkerke Er is een definitieve beslissing gevallen over gemeentelijke basisschool De Duinpieper in Westende. Het nieuwe gemeentebestuur onder leiding van burgemeester Jean-Marie Dedecker stuurt de plannen van de vorige bestuursploeg bij: de oude school gaat tegen de vlakte, maar er worden nieuwe accenten gelegd.

Over de toekomst van het schoolgebouw op de hoek van de Duinenlaan en Henri Jasparlaan is al veel inkt gevloeid: renoveren in combinatie met een nieuwbouw, enkel de gevels laten staan of volledig afbreken. De beslissing van de vorige Open Vld-CD&V-beleidsploeg om de school te slopen en een nieuwbouw op te trekken, werd door liefhebbers van erfgoed niet goed onthaald - ook al is het gebouw niet beschermd. De nieuwe burgemeester en schepenen zullen nu met de sloop doorgaan, maar sturen de plannen lichtjes bij. “We willen duidelijk stellen dat ook wij geen voorstander waren van een sloop en nieuwbouw", duiden burgemeester Jean-Marie Dedecker en onderwijsschepen Natacha Lejaeghere (Lijst Dedecker). “Maar het is duidelijk geworden dat een renovatie tussen de vier en vijf miljoen euro zou kosten. En dat voor een gebouw dat niet meer aan de onderwijsbehoeften en -organisatie voldoet. De toestand van het gebouw is ook verslechterd: kroonlijsten vallen in, dakpannen zitten los en, vooral, vandalen hielden er lelijk huis. Geloof ons, dit doet pijn, maar de afbraak is een weloverwogen beslissing.” Sinds september vorig jaar zitten de 136 leerlingen en vijftien leden van het schoolteam in centrum Calidris, in de duinen. Tegen de start van het schooljaar 2020–2021 moet de nieuwe school gebruiksklaar zijn.

Duinpieper 2.0

De Duinpieper 2.0 wordt een centrale plaats voor iedereen, met ruimte voor andere gemeenschapsactiviteiten, zo zegt het gemeentebestuur. De keuken en eetzaal kunnen gebruikt worden door verenigingen. “Niet alleen de schoolkinderen zullen er in de beste omstandigheden kunnen vertoeven. Er is ook ruimte voor een bibliotheek en buitenschoolse kinderopvang. Dat laatste was door het vorige bestuur niet voorzien. Het gebouw is zo ingedeeld dat de lessen ongestoord kunnen plaatsvinden terwijl er andere activiteiten in het gebouw plaatsvinden. De buitenschoolse kinderopvang krijgt trouwens een aparte ingang.” Ook het speelpleintje wordt onder handen genomen. En het bestuur legt nog nieuwe accenten. “De vorige ploeg koos voor een ‘blokkendoos’ met lelijke rode bakstenen. We gaan nu voor wit sierpleister en gekleurde panelen”, zegt Dedecker. “Zo krijg je een frisse, luchtige uitstraling.” De kost van dit project wordt geraamd op 5.283.000 euro, maar wordt voor 70 procent gesubsidieerd. De afbraak van het huidige gebouw start in mei 2019, de bouwwerken volgen aansluitend. Als alles volgens plan verloopt, nemen leerlingen en lesgevers vanaf september 2020 hun intrek in de nieuwe Duinpieper.

Calidris

En wat met de Calidris? Dit centrum ombouwen tot een school bleek praktisch onhaalbaar. “Wanneer de nieuwe Duinpieper klaar is, investeren we in enkele opfrissingswerken om van de Calidris een gemeenschapsruimte voor het lokale verenigingsleven te maken. Een begroting moet hiervoor nog worden opgemaakt. We denken er aan om de muziekschool, die nu in De Branding huist, in de Calidris onder te brengen.” Tot slot wordt de site in de Westendelaan, waar nu de bibliotheek en een parking ligt, verkocht voor een toekomstig woonerf.