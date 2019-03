Schepencollege keurt plannen nieuw zwembad goed: “Tot 130.000 bezoekers per jaar lokken” Timmy Van Assche Bart Boterman

13 maart 2019

18u04 0 Middelkerke Het schepencollege heeft de plannen voor het nieuwe zwembad goedgekeurd. “De werken zouden dit najaar starten en moeten leiden tot een functioneel, duurzaam en hoogwaardig complex”, stellen burgemeester Jean-Marie Dedecker en sportschepen Henk Dierendonck (Lijst Dedecker). Naast een zwembad van 25 meter en recreatiebad, is er ruimte voor horeca en wellness.

De plannen voor een nieuw zwembad zaten al even in de pijplijn, maar zijn nu ook definitief goedgekeurd door het schepencollege. Voorlopig krijgt het zwembad de werknaam Krokodiel, vernoemd naar het gelijknamige sportpark. “Het zwembad zal een competitiebad van 25 meter tellen met zes banen en twee extra oefenbanen”, duidt schepen Dierendonck. “Maar er komt ook een wellness met sauna, jacuzzi, ligzetels en ligweide. Er wordt ook aan de kinderen gedacht met een speelbad dat modernste snufjes zal tellen, zoals projecties van vissen in het water en twee glijbanen.” Er komt ook een horecaruimte met terras. Het project wordt volledig ingewerkt in het duinenlandschap tussen de Duinenweg en Westendelaan. “Fietsers en voetgangers hebben vanaf de Duinenweg volop zich op het sportbad en de levendigheid van het recreatiebad is goed voelbaar. De tube-glijbaan verdwijnt zelfs letterlijk in de duinen.” De plannen voorzien, afhankelijk van toekomstige opportuniteiten, een optie om de site uit te breiden met een multifunctionele sporthal. Ook buiten het eigenlijke zwembad wordt gewerkt aan beleving. Zo komen er houten speeltoestellen en zelfs een klim- en speeltoren van twaalf meter hoog. Harde en zachte paden leiden de wandelaars en fietsers door het park.

Meer dan 100.000 bezoekers per jaar

De bouw moet nog beginnen, maar de tarieven zijn wel al min of meer bekend. Zo zou een zwembeurt ongeveer 3 euro kosten voor inwoners van Middelkerke, voor niet-inwoners ongeveer 4,58 euro. Een ‘all-in’-formule met wellnessbeurt zal de inwoners 8,5 euro kosten, niet-Middelkerkenaars tellen één euro meer neer. Het bad zal open zijn van 8 tot 21.30 uur, op dinsdag en donderdag zelfs al vanaf 7 uur. De gemeente rekent op 100.000 tot 130.000 bezoekers per jaar. “Ons huidig zwembad lokt momenteel 65.000 bezoekers per jaar, maar ooit waren dat er meer dan 80.000. Die daling is te wijten aan de ouderdom van het zwembad”, pikt Dedecker in. “Allicht moet we het huidige bad plaats ruimen voor een nieuw administratief centrum of gemeentehuis."

Kostprijs verlaagd

De realisatie, financiering en uitbating van het project wordt door het gemeentebestuur via een publiek-private samenwerking uitgereikt aan het privéconsortium Vita Groep, een samenwerking tussen bouwbedrijf Cordeel en nutsmaatschappij Farys. Na dertig jaar komt het zwembad vervolgens in handen van de gemeente. “Wij betalen al die tijd elk jaar 1,3 miljoen euro voor het gebruik van het zwembad”, vertelt burgemeester Dedecker. “Onder het vorige bestuur was dat bedrag nog 1,8 miljoen euro, maar na onderhandelingen en bijsturing van de plannen, konden we de prijs drukken. Ter vergelijking: momenteel betalen we 1 miljoen euro per jaar voor het huidige zwembad. Kortom: de plannen moeten leiden tot een functioneel, duurzaam en hoogwaardig complex.” Volgens het contract moet het project ten laatste tegen de zomer van 2021 klaar zijn, maar het gemeentebestuur hoopt stiekem op eind 2020. De werken starten in september en kosten om en bij de 20 miljoen euro. Tot het nieuwe zwembad zijn deuren opent, blijft het huidige zwembad open. De medewerkers van het huidige bad krijgen de kans om mee over te stappen naar de nieuwbouw.