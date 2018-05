Scenario's voor nieuwe omleidingsweg 18 mei 2018

Er is al jaren sprake van een snelle verbinding tussen de autosnelweg E40 en Middelkerke. Alle verkeer dat naar Middelkerke moet, komt nu in de Spermaliestraat terecht. De ringweg rond Slijpe werd enkele jaren geleden gerealiseerd, en nu zijn een aantal mogelijkheden uitgewerkt om het verkeer op een andere manier naar Middelkerke te loodsen. Er zijn drie scenario's om een omleidingsweg aan te leggen vanaf de Noordzijde van Slijpebrug tot aan de rotonde in de Westendelaan in Middelkerke. Slijpebrug wordt hier behouden. Er is nog een vierde scenario met de aanleg van een nieuwe vaste brug of een tunnel. De omleidingsweg zou in dat geval vanaf de rotonde in Slijpe naar de rotonde in de Westendelaan lopen. Het Kanaal Plassendale-Nieuwpoort zou in dat geval op een andere plaats worden gekruist. De plannen kunnen nog tot 13 juli ingekeken worden in het MAC, waar infopanelen met de nodige uitleg staan opgesteld. (BPM)