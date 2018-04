Rusthuizen De Ril en Tara verbroederen 11 april 2018

02u43 0

Het is stilaan een traditie geworden dat twee Middelkerkse woonzorgcentra eens per jaar samenkomen om te quizen. Dit jaar werden de bewoners en vrijwilligers van het wzc Tara uitgenodigd in de cafetaria van het wzc De Ril. Carmen Boddez van De Ril en Nadia Verplancke van Tara zorgden dat alles vlotjes verliep. De aanwezigen werden in gemengde groepjes verdeeld. In iedere groep waren er zowel vertegenwoordigers van Tara als van de Ril. Winnen was ook hier minder belangrijk dan deelnemen en elkaar terug zien. Op de foto de initiatiefnemers met enkele deelnemers.











(BPM)