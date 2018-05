Rudy Vanneste vrijdag begraven 29 mei 2018

Rudy Vanneste (66) uit Keiem, die afgelopen zaterdag in Middelkerke om het leven kwam nadat hij op zijn koersfiets werd aangereden, wordt nu vrijdag begraven. De uitvaart vindt plaats om 10.30 uur in de aula van Uitvaartzorg Cornelis in Diksmuide. De Keiemnaar, die in Kortrijk werd geboren, was de echtgenoot van Rita Labarque en laat twee kinderen en twee kleinkinderen na. (BBO)