Ronny (53) moet visrestaurant De Kopernunne verkopen: “We hebben gelééfd voor

deze zaak” Oorzaak: onvoorziene uitgaven bij renovatie oud klooster Bart Boterman

25 januari 2019

19u00 0 Middelkerke Ronny Pieters (51) en zijn echtgenote Cindy Dekien (47) uit Sint-Pieters-Kapelle zetten vijf jaar na de opening visrestaurant De Kopernunne in de Brugsesteenweg weer te koop. Het echtpaar bouwde een oud klooster om tot een prachtige zaak, maar de investeringen vielen een pak duurder uit dan verwacht. “We doen dit met pijn in het hart”, zegt een aangeslagen Ronny.

Ronny Pieters was visser en had zijn eigen schip. Hij droomde ervan om die vis te serveren in zijn eigen restaurant. Twintig jaar geleden kwam het echtpaar int Sint-Pieters-Kapelle wonen. “We hebben lang gespaard om onze droom te verwezenlijken. Eind 2011 stond het oude kloostertje van de Dochters van Liefde te koop, een prachtig pand in pastoriestijl. We zijn er meteen verliefd op geworden. Dat zou ons restaurant worden”, vertelt Ronny. De laatste nonnetjes van het kloostergebouw waren al in 1969 vertrokken. Het huis diende tot 2011 als woning.

Onvoorziene uitgaven

Ronny en Cindy waren uitermate gemotiveerd. In twee jaar tijd toverden ze het klooster met eigenhandig om tot een prachtige zaak. “Enkel de buitenmuren en wat ornamenten zijn blijven staan. Binnen is alles vernieuwd. Boven installeerden we drie kamers voor logies”, vertelt Ronny Pieters. Het visrestaurant opende in 2014. De oorspronkelijke kostenberekeningen bleken echter niet in verhouding te staan met wat de renovatie werkelijk kostte. “We botsten op een berg onvoorziene uitgaven door tal van reglementeringen. We draaiden in het begin nochtans meteen goed en hadden een goede naam, maar in de wintermaanden was het te kalm. En we hadden geen marge genoeg”, zucht hij. Ronny en zijn vrouw probeerden positief te blijven en het hoofd boven water te houden.

Schuldenberg

“Maar elk jaar draaiden we net niet genoeg omzet. Kleine verliezen werden na vijf jaar een schuldenberg. Als je een boete krijgt van de belastingen, zouden ze daar toch moeten weten dat je die wellicht ook niet zal kunnen betalen. In plaats daarvan sturen ze nóg een boete. Ik heb mezelf zelfs nooit een cent uitbetaald en altijd voor de zaak geleefd. Maar als je persoonlijke leven eronder begint te lijden, dan moet je stoppen. Maar dat is echt wel met pijn in het hart. Het was ons levenswerk. We hebben ervoor gespaard, geleefd en gezwoegd”, zegt Ronny openhartig. Hij krijgt het even moeilijk en pinkt een traan weg. De man is begin deze week aan de slag op de scheepswerf IDP in Oostende, als technicus. Voor Ronny is het terug naar de roots, want hij was naast kapitein van zijn vissersschip ook machinist. “Het enige wat ik nu wil, is dat alle leveranciers uitbetaald worden. Ik wil niemand in de problemen brengen. Dat uitbetalen moet lukken als De Kopernunne verkocht is. Maar het zal toch emotioneel zijn als ik de sleutel moet afgeven. Ik zou nieuwe uitbaters veel succes toewensen en wil ongetwijfeld nog komen eten. De Kopernunne zal altijd een speciale plaats in ons hart hebben”, besluit hij.