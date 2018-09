Roekeloos manoevre eindigt in crash 04 september 2018

Een 24-jarige jongeman uit Oostende is gisterenmiddag zijn rijbewijs kwijtgespeeld nadat hij een roekeloos manoeuvre uithaalde,





met een ongeval als gevolg. In de Spermaliestraat in Middelkerke reed de man rond 14 uur in de richting van Slijpe. Er zijn wegenwerken aan de gang en er ontstond een file omdat vooraan een vrachtwagen aan de werken stond. De jongeman besloot echter de ganse rij wachtende auto's in te halen en drukte de gaspedaal nog wat dieper in. Toen hij de vrachtwagen naderde; manoeuvreerde die plots en werd zijn wagen aangetikt.





Daardoor ging de jongeman van de weg af, waarna hij tweemaal over de kop ging. Zijn wagen eindigde tenslotte in de gracht. De jongeman werd lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht en legde daar een positieve ademtest af. Zijn wagen is helemaal vernield en moest getakeld worden. (JHM)