Rijbewijs kwijt na duik in gracht 09 april 2018

Een 25-jarige man uit Gistel is zaterdagochtend vroeg zijn rijbewijs kwijtgespeeld, nadat hij in dronken toestand was gecrasht in de gracht. De twintiger was na een avondje stappen onderweg in zijn Dacia van Middelkerke naar zijn woonplaats. Op de Zevekotesteenweg in Leffinge verloor hij om 6.20 uur de controle over het stuur. De auto ramde een duiker en belandde in omgekeerde richting in de gracht. Daardoor zat hij aan de bestuurderszijde geklemd in de gracht, waar behoorlijk wat water in stond. De jongeman kon op eigen kracht de auto verlaten. Uit een ademtest bleek dat hij behoorlijk wat alcohol had gedronken. Zijn rijbewijs is voor 15 dagen ingetrokken. De Dacia is rijp voor de schroothoop. (JHM)