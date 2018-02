Rietzang aan Zee houdt het veilig 07 februari 2018

Alle kinderen van de school Rietzang aan Zee in Middelkerke hebben een fluohesje gekregen. Ook de leerlingen die met de bus naar school komen, wordt gevraagd om het hesje aan te doen, want ook bij het wachten op de bus moeten de kinderen gezien worden. Dankzij Dirk De Jonghe uit Middelkerke kregen nu ook de nieuwe leerlingen een fluohesje. Patsy Deketelaere, Nancy Coudeville, Luc Victoor en Jan Verschelde van het MOS-team van de school houden een oogje in het zeil of de jasjes wel worden gedragen. Er worden regelmatig controles uitgevoerd en de kinderen die in orde zijn worden beloond. Deze week werden fluoarmbandjes uitgedeeld.





(BPM)