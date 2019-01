Restaurantrecensie: De Kromme Elleboog Timmy Van Assche

30 januari 2019

00u16 0 Middelkerke Op de grens van Leffinge met Oostende ligt dit knusse eethuis. Chef Johan Desmet en Martine Deruytter verwennen hun gasten al sinds 1992. Acht jaar geleden werd Johan beloond met de titel ‘Toque Blanche’ bij de Orde van 33 Meesterkoks. Kan hij ook vandaag nog toveren?

Wie in De Kromme Elleboog wil eten, moet reserveren, zeker op zaterdagavond. Ook volzet blijft het gezellig, zeker door het beperkte aantal couverts: een 25-tal. De ontvangst van gastvrouw Martine is erg hartelijk en in de open keuken zie je een relaxte chef aan het werk: precies alsof je bij vrienden komt tafelen. Er wordt ons gevraagd of we een aperitief willen – uiteraard, dat slaan we niet af, maar een drankkaart met prijzen is er niet. We gokken op gin-tonic (Monkey 47 en Ginraw met Fentimans). Lekker, maar in ons glas ontbreekt garnituur - geen schijfje komkommer, jeneverbes of laurierblad. Op tafel wacht lekker knapperig brood met licht gezouten boter en werkelijk overheerlijke en smeuïge varkensrillette. Tussendoor wordt de maag verwend met een soepje van wortel en knolselder. Op de menukaart staan prachtige gerechten, zoals kalfszwezeriken, heek met kolenstoemp of hoevekip aan het spit. De kaart is beperkt, de producten erg vers.

De Kromme Elleboog telt nog twee specialiteiten: kreeft als voorgerecht en vis van de dag gegaard in zoutkorst. Ook hier vinden we de prijzen nergens terug, maar we besluiten het een kans te geven. De kreeft smaakt superieur, dankzij het sausje met onder meer basilicum en kerstomaatjes. Daarna komt de chef ons de vis tonen die hij zal bereiden: verse griet. Een half uurtje later komt de gastvrouw aan tafel de zoutkorst van de griet verwijderen. Een mooie service, die aantoont hoe begaan ze hier zijn met hun producten en gasten. De griet smaakt ronduit fantastisch – de zoutkorst met onder meer look en Provençaalse kruiden doet prachtig haar werk – en de bijgeserveerde tagliatelle met aubergine, courgette en shiitake is perfect. Eerlijk: dit hoort bij de beste culinaire ervaringen in de streek. Een flesje witte wijn, Chateau Bon Baron uit Dinant, is onze prima compagnon van de avond.

We besluiten af te ronden met een goeie crème brûlée en café glacé. Maar ook deze gerechtjes worden ons enkel mondeling meegedeeld en staan nergens vermeld met prijs. Best vervelend om niet te weten hoeveel je precies zal betalen op het einde van de avond.

De eindrekening van ruim 240 euro is dus even schrikken, vooral als we zien dat bijvoorbeeld onze gin-tonics 16 en 17 euro kosten. De kreeft kost ons 36 euro, de griet in zoutkorst 37 euro.

Maar wat kwaliteit en eetplezier betreft hoort De Kromme Elleboog thuis in een culinaire gids als Gault&Millau.

Sterren: 4,5/5

Bediening: 10/10

Eten: 10/10

Comfort: 8/10

Torhoutsesteenweg 11

Tel.: 059/51.55.11

Gesloten op dinsdag, woensdag en donderdagavond

Voorgerecht: 14-24 euro

Hoofdgerecht: 20-37 euro

Dessert: 8-8,5 euro