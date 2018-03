Rekening al anderhalf jaar geblokkeerd VERENIGING IN DE PENARIE SINDS OVERLIJDEN PENNINGMEESTER TIMMY VAN ASSCHE PAUL BRUNEEL

02u38 0 Middelkerke Jean-Claude Brassinne en zijn vriendenkring van het OCMW zitten met de handen in het haar. Sinds het overlijden van zijn vrouw en penningmeester Marinka 1,5 jaar geleden, kunnen ze niet aan het geld van hun vereniging.

De Club Voor Vriendschap bestaat al 30 jaar. Als vriendenkring van het OCMW organiseren ze activiteiten voor de bewoners van rusthuis De Ril en serviceflats De Stille Meers. Jean-Claude Brassinne is voorzitter van de CVV. Anderhalf jaar geleden overleed zijn vrouw Marinka , tevens penningmeester van de kring.





"Toen mijn vrouw overleed, kon ik enkel geld op de rekening storten. We moesten dus iemand uit ons bestuur aanduiden als nieuwe penningmeester om betalingen te kunnen uitvoeren. Samen met de opvolger werden alle noodzakelijke papieren ondertekend en kregen we een nieuwe bankkaart. Tot plots de bankkaart werd geblokkeerd. Waarom, weet ik niet. Intussen ben ik zeker tien keer opnieuw naar het bankkantoor moeten gaan om alwéér nieuwe papieren te ondertekenen. Elke keer moet ik kunnen aantonen dat mijn vrouw overleden is. Dat is erg pijnlijk en frustrerend: we kunnen niet aan het geld van onze vereniging. Het gaat om een som van een paar duizenden euro, die nu geparkeerd staat. En hoe vriendelijk ze ook zijn in het bankkantoor, ook zij weten niet waarom de papieren niet in orde geraken. Administratief moet er achter de schermen toch iets grondig spaak lopen." Intussen moet Jean-Claude betalingen van de vereniging afhandelen. "Met onze vereniging houden we onder meer optredens en barbecues. Met die opbrengst organiseren we dan een groot kerstfeest. Intussen moet ik bijvoorbeeld de brouwer betalen met mijn eigen geld. Ik kan niet blijven rekeningen betalen uit eigen zak. En ik kan niet vragen dat mensen inschrijvingsgeld voor een activiteit op mijn persoonlijke rekening storten. Dat zou pas raar overkomen. We worden van het kastje naar de muur gestuurd. Ik wil duidelijkheid: waarom kan onze vereniging niet aan het geld op de rekening? En wanneer komt dit in orde?"





Abnormale situatie

Deze week ontving Jean-Claude de zoveelste nieuwe bankkaart, maar ook die werkte niet en werd uiteindelijk versnipperd.





Het filiaal van Belfius in Middelkerke, waar CVV haar rekening heeft, kent het probleem, maar geeft geen commentaar "omwille van het bankgeheim". "Dit is een zeer spijtige, abnormale situatie", reageert Ulrike Pommée van het Brusselse hoofdkantoor. "We spitten dit probleem ten gronde uit en zoeken een snelle oplossing."