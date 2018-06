Radio VBRO haalt Vlaamse vedetten naar zee 26 juni 2018

02u33 0 Middelkerke Radio VBRO slaat de hele zomer de tenten op in Middelkerke en ontvangt er tal van artiesten, onder wie Laura Lynn en Michael Lanzo. Er wordt iedere week een radioprogramma uitgezonden dat je over heel Vlaanderen kan beluisteren.

Iedere vrijdag vanaf 29 juni tot en met 24 augustus wordt tussen 17 en 20 uur het radioprogramma 'VBRO aan Zee' opgenomen in Middelkerke, voor een live publiek en in aanwezigheid van heel wat artiesten. Zowat de hele Vlaamse showbizz komt op een van die vrijdagen langs voor een interview en een optreden. Onder meer Frank en Christel Galan, Laura Lynn, Luc Steeno, Margriet en Céline Hermans, Koen Crucke en Michael Lanzo passeren de revue. De presentatie van het programma is in handen van charmezanger Paul Bruna. Hij zal gesprekken voeren met de artiesten. De toegang is gratis en de aanwezigen kunnen drie uur lang meegenieten van een radio-opname met optredens. Het hele gebeuren loopt in samenwerking met de gemeente Middelkerke en 't Koncept.





De eerste opnames van het radioprogramma vinden komende vrijdag plaats. Bij goed weer gebeurt dat op het terras van 't Koncept langs de Zeedijk, bij minder goed weer binnen in de zaak. Alle info over de programmatie van de artiesten is te vinden op de Facebookpagina 'VBRO aan zee'. Gelijklopend met de radio-opnames is er ook een Vlaamse vedetten-etalagezoektocht. (BPM)