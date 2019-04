Radio Melinda plaatst nieuwe zendmast: “Nu overal een betere ontvangst, vooral in centrum Oostende” Timmy Van Assche

18 april 2019

15u23 3 Middelkerke Radio Melinda installeerde een gloednieuwe zendmast. Daarmee wil de radiozender haar bereik optimaliseren. “De oude mast zorgde voor een minder ontvangst in Oostende."

Radio Melinda bestaat bijna 40 jaar en verliet in het voorjaar van 2018 de bekende stacaravan bij de ‘kromme elleboog’, net over de grens van Oostende in Leffinge. De studio verhuisde naar de bovenverdieping van de naastgelegen carwash CGS Car Cleaning in de Torhoutsesteenweg 4b. Maar de professionalisering stopt daar niet. De radiomakers zijn druk in de weer met het installeren van een nieuwe mast en antennes. En dat was hard nodig, bevestigt voorzitter Chris Schoutteet. Op foto’s valt te zien hoe geroest de mast wel was. “De mast die we tot voor kort hadden, installeerden we in 2008 en was een tweedehands exemplaar. Gaandeweg ging de kwaliteit er echter op achteruit. Zo was ze gevoelig aan vocht en water, wat zich uitte in een slechter ontvangst in bijvoorbeeld het centrum van Oostende.” Die problemen moeten nu van de baan zijn. Een nieuwe mast werd met behulp van een 36 meter hoge kraan geïnstalleerd. De installatie gebeurde onder goedkeurend oog van de Vlaamse Regulator voor de Media. Ook de vrienden van de ‘24 uur van Snaaskerke’ werkten aan de installatie mee. De nieuwe mast is goed voor een investering van meer dan 10.000 euro. Radio Melinda werd opgericht in Snaaskerke door Gentiel Schoutteet, grootvader van Chris. Melinda FM is te vinden op 107.8 en 107.2 FM. Komende maandag om 14 organiseert de radiozender een grote paaseirenraap waar meer dan 130 kinderen. Alle info: 059/51.33.59 en op Facebook.