Provincie twijfelt over subsidies voor Middelkerks 'liefdeshotel': "We subsidiëren verblijfstoerisme, geen rendez-vous hotels" "Hier herontdekken koppels elkaar" Gudrun Steen

21 juni 2018

02u42 30 Middelkerke Binnen twee weken gaat 'Domaine 10' in Schore open. In de luxueus afgewerkte kamers van het 'liefdeshotel' kunnen koppels elkaar "herontdekken". "We geven paartjes de rust die ze nodig hebben om elkaar terug te vinden", klinkt het bij de zaakvoerster. Westtoer wilde het project 20.000 euro geven, maar dat is nu 'on hold' gezet. " We subsidiëren verblijfstoerisme, geen rendez-vous hotels", zo klinkt het.

Nadat het eerder al subsidies gaf aan Sea Nat, een bed and breakfast voor naturisten in Koksijde, wilde Westtoer nu 20.000 euro geven aan het 'liefdeshotel' Domaine 10 in Schore bij Middelkerke. Hoewel zaakvoerster Stéphanie Van Den Heuvel (43) benadrukt dat het niet om een rendez-voushotel gaat, lijkt Westtoer lijkt daar nu toch aan te twijfelen. Het is een onderzoek gestart.

Voorzitter en gedeputeerde Franky De Block (sp.a) schrok naar eigen zeggen toen hij Het Laatste Nieuws vanmorgen doorbladerde en meer las over het liefdeshotel. "Het was ons niet bekend dat je in Domaine 10 ook een kamer voor drie uur kon boeken. Onze ambtenaren zullen een extra onderzoek voeren. Voorlopig krijgen de uitbaters dus de subsidie niet. We subsidiëren verblijfstoerisme, geen rendez-vous hotels." Eerder sprak De Block zich nochtans lovend uit over het hotel. "Hier staat beleving voorop", zei hij. "Het creëert een romantisch en hopelijk onvergetelijk moment. Dit is uniek in de provincie."

Paal in de kamer, spiegels aan het plafond

Wat is er zo bijzonder aan het project van Stéphanie Van Den Heuvel? "Domaine 10 ligt helemaal op de boerebuiten tussen akkers. Alleen maar rust dus en dat straalt onze zaak ook uit. De koppels komen toe en checken in via een touchscreen dat aan een kapelletje hangt. Ze volgen de maskers naar hun geboekte kamer. Het knetterende haardvuur is het eerste wat ze horen. Uiteraard inspireren we ook, met een paal in de kamer, spiegels aan het plafond of een zetel waar ze van alles kunnen uitproberen. Ze zijn volledig vrij en in alle anonimiteit. Willen ze iets eten, dan brengt de secret butler dat in een box bij de kamer. Discretie vinden we belangrijk."

"Zoveel meer dan afspraakjes"

"We willen de sleur doorbreken", vertelt Stéphanie. "In een andere omgeving geven we opnieuw schwung aan de liefde. Hier hoef je niet te piekeren over een was die je nog moet ophangen of de vloer die een schrobbeurt nodig heeft. Het koppel staat centraal en dat maakt dit project zo uniek. Bovendien kregen de kamers een luxueuze afwerking. Het bed komt bijvoorbeeld uit Iran en voor de verlichting trokken we naar Engeland. We hebben 'out of the box' gedacht en dat op zich is al een belevenis. Dit project een rendez-voushotel noemen, zou me pijn doen. Uiteraard zullen hier afspraakjes gemaakt worden, zoals in elk ander hotel maar dit is zoveel meer. Twee kamers zijn nu volledig afgewerkt, maar we streven naar tien. Binnen twee weken kunnen we onze eerste gasten ontvangen. Ons concept moet tot de verbeelding spreken."

Daar hangt ook een prijskaartje aan vast. De ene kamer kost 130 euro voor drie uur of 150 euro voor een overnachting en de andere komt neer op 170 of 190 euro. Domaine 10 vind je voorlopig enkel op Facebook. Binnenkort komt een website online. Het is gelegen in de Lekestraat 10.