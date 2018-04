Project M wil gemeenteraad weg uit gemeentehuis 24 april 2018

Geert Verdonck heeft afgelopen weekend een aantal punten bekendgemaakt die hij wil realiseren met zijn nieuwe politiek groep Project M, waarmee hij in oktober naar de Middelkerkse kiezer stapt. Een van de meest opvallende punten is dat hij wil dat de gemeenteraadszittingen niet meer plaatsvinden in de raadzaal van het gemeentehuis, maar wel in het centrum De Branding in de Populierenlaan. "In De Branding is er meer ruimte voor het publiek, maar er zijn ook meer mogelijkheden om de zaal uit te rusten met micro's en projectieschermen. We willen ook de mogelijkheid geven aan het publiek om vragen te stellen aan de gemeenteraadsleden" aldus Geert Verdonck (nu nog Progressief Kartel). (BPM)