Project M gaat verder als burgerbeweging, ex-schepen Geert Verdonck zegt politiek vaarwel Timmy Van Assche

20 december 2018

14u51 1 Middelkerke Tijdens de jongste verkiezingen kon Project M geen zetel bemachtigen, maar dat betekent nog niet het einde. “We worden een burgerplatform dat dossiers blijft opvolgen”, vertelt bezieler Geert Verdonck. Hij zegt de politiek zelf wel vaarwel.

Voor het ontstaan van Project M moeten we even terugkeren in de tijd. Het Progressief Kartel, een samenwerking sinds 2006 tussen Groen, sp.a en onafhankelijken, ging eind 2017 uit elkaar. Groen besloot zich af te scheuren en alleen op te komen, terwijl Geert Verdonck en Lode Maesen namens het kartel bleven zetelen. Verdonck pakte afgelopen lente uit met Project M, een nieuw politiek project. Terwijl Groen op 14 oktober een zetel veroverde, werd er bij Project M niemand verkozen. “Ergens hadden we dit ingecalculeerd”, vertelt Verdonck. “Al van in het begin zeiden we dat Project M los van de verkiezingen zou blijven bestaan als burgerplatform en –beweging. We zullen dus nog altijd wegen op het bestuur en onze mening kenbaar maken, maar niet vanuit de gemeenteraad. De verkiezingen waren een mooie kans om naambekendheid op te bouwen.”

Nieuw gezicht

Toch moet Project M wel op zoek naar een nieuwe frontman of –vrouw. Lode Maesen was al niet meer verkiesbaar, maar ook Geert Verdonck zegt de actieve politiek vaarwel. Nochtans reed hij een mooi politiek parcours in Middelkerke. Hij kwam voor het eerst op bij de verkiezingen van 1994, zetelde in de gemeente- en OCMW-raad, maar was ook schepen tussen 2004 en 2012. “Er is een tijd van komen en een tijd van gaan, zo simpel is het”, ziet de 57-jarige Verdonck het. “Ik zal Project M blijven helpen en bijstaan, maar een actieve rol zal ik niet meer spelen. Ik zeg niet dat ik nooit meer op een lijst zal staan, maar als lijstduwer- of trekker zal je me niet meer zien. Als je in de verkiezingen verliest, moet je ook je conclusies trekken. Ik wil nu jongeren de kans geven.”

“Kansen geven”

Hoe schat Verdonck het nieuwe bestuur in? “Het was overduidelijk dat Middelkerke nood had aan een nieuw bestuur. Samen met Jean-Marie Dedecker hebben we stevige oppositie gevoerd. Ze hebben een overweldigende meerderheid behaald met 14 op 25 zetels en moeten dus zeker een kans krijgen. Ik hoop dat zij niet zullen vervallen in de fouten van het verleden, zoals de uittredende Open Vld, die verviel in normenvervaging. Ik ben ook benieuwd hoe de afgestrafte liberalen de komende jaren oppositie zullen voeren. Net daarom zullen we ons de komende tijd met Project M even op de vlakte houden en afwachten hoe het nieuwe bestuur de zaken zal aanpakken.”