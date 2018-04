Pro Arte brengt 'Mijn vrouw heet Maurice' 12 april 2018

02u50 0

De Middelkerkse toneelvereniging Pro Arte staat binnenkort weer op de planken met een dolkomische klucht 'Mijn vrouw heet Maurice'. Het stuk is van Raffy Shart en de regie is in handen van Guido Van Loo. De acteurs die te zien zijn in het stuk zijn onder meer Frankie Van Troostenberghe, Luc Deschacht, Frank Dinnecourt, Jonatan Couvreur, Magda Lefever, Nastjenka Saners en Barbara Bartorelli. De opvoeringen vinden plaats op donderdag 19, vrijdag 20 en zaterdag 21 april om 20 uur en op zondag 22 april om 19 uur. Tickets in voorverkoop kosten 7 euro, de dag zelf is dat 8 euro en reserveren kan via reservatieproarte@westri.be of 0476/ 01 89 5.





(BPM)