Primeur voor Leffingnaar in ‘Blind Date’ Timmy Van Assche

19 februari 2019

18u21 0 Middelkerke Morgen, woensdag, staat een speciale aflevering van Blind Date op het programma bij VTM. Voor de eerste keer dit seizoen zijn het mannen die op mannen jagen. En daar mag iemand uit Leffinge aan deelnemen.

De 25-jarige bloemist Brandel Henot uit het Limburgse Montenaken is ‘jager’ van dienst en zoekt met de hulp van gastvrouw Nathalie Meskens een toffe vent. Aan de andere kant van de intussen legendarische wand zit onder meer Grégory Clauw uit Leffinge. De 34-jarige is actief bij supermarkt Colruyt in Oostende. Het belooft een leuke aflevering te worden, want Brandel komt al snel te weten dat hij best niet aan Grégory’s kapsel komt. Waarom, dat zie je om 21.15 uur. Verder nemen nog Xavier uit Antwerpen en Giovanni uit Genk deel.