Politie plukt tien Britse straatracers van E40 20 maart 2018

02u39 0 Middelkerke De politie heeft zondag in de vooravond een tiental straatracers uit Groot-Brittannië aan de kant gezet langs de E40 in Oostduinkerke en Mannekensvere. Het ging om bestuurders met getunede wagens op weg naar Engeland na een tuningevent in Anderlecht.

De wegpolitie van Oost-Vlaanderen merkte het tiental op rond 16 uur vanwege hun roekeloos rijgedrag en hoge snelheden. Daarbij brachten ze het andere verkeer in gevaar. Om de grote groep bestuurders uit het verkeer te plukken, werd de hulp van de wegpolitie van West-Vlaanderen en de politiezones Kouter, Middelkerke en Westkust ingeroepen. Verschillende patrouilles positioneerden zich aan de opritten van de E40 richting Calais. De politiecombi's op de E40 onderschepten de straatracers tussen Jabbeke en Middelkerke en leidden de Engelsen af naar de snelwegparking van Mannekensvere en de afrit in Oostduinkerke. Dat verliep zonder problemen. Volgens de politie kregen enkele bestuurders een boete voor overdreven snelheid of roekeloos rijgedrag. Ze moesten die boete ook meteen betalen. De getunede voertuigen van de Britten werden ook grondig geïnspecteerd. In één auto werd onder de passagierszetel een kleine hoeveelheid cannabis gevonden. De tien bestuurders konden na enkele uren beschikken en reden alsnog richting Calais om de oversteek te maken. (BBO)