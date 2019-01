Politie onderzoekt klacht tegen casino Middelkerke: “We werden opgelicht en hardhandig buitengezet” Casinomanager benadrukt dat alles volgens de regels verliep en van agressie geen sprake was Mathias Mariën & Bart Boterman

28 januari 2019

14u51 0 Middelkerke De politie van Middelkerke is een onderzoek gestart naar mogelijke oplichting in het casino van Middelkerke. Volgens een koppel kregen ze hun winst van 2.450 euro na een spelletje blackjack niet uitbetaald én werden ze hardhandig buitengezet. Volgens het management verliep alles volgens de regels en was van agressie geen sprake. “Door een technische fout werd de winst verkeerdelijk toegekend. We kunnen dat zwart op wit aantonen”, zegt manager Yves Janssen.

Het slachtoffer is een vertrouwd gezicht in het casino en is duidelijk gefrustreerd over de gang van zaken. “Na een diner met mijn vrouw in het casino hebben wij zoals steeds een gokje gewaagd”, vertelt de man. “Aan de blackjacktafel had ik de onderste/ 3de bonus gewonnen. Dit kwam op het scherm en het bonuslampje op de tafel begon te flikkeren. Ik won dus de pot van 2.450 euro, althans dat dacht ik. De dealer riep de manager erbij zoals het hoort. Maar die gaf simpelweg de opdracht om het spel gewoon verder te zetten zonder uitbetaling. Toen ik vroeg naar de reden, beweerde hij dat er een fout was in de computer. Maar volgens ons kan dat onmogelijk kloppen.”

Discussie

Wat volgde was een discussie die nog enige tijd aansleepte. Toen het koppel het casino even na 1 uur wou verlaten, volgde een nieuwe confrontatie met de manager. Beide partijen hebben een andere verklaring over wat toen gebeurde. “Ik vroeg nogmaals waarom ik mijn bonus niet uitbetaald kreeg, waarop hij me in het openbaar begon te verwijten voor bedrieger en zei dat hij me buiten zou zetten. Als trouwe klant heb ik nooit eerder problemen ondervonden. Maar voor mij was dat gedrag ontoelaatbaar. Ik gaf hem spontaan mijn lidkaart, waarna de manager mij als een woeste stoer vastnam en wegduwde richting uitgang”, vertelt de man. Volgens hem kwam hij daarbij in een gevaarlijke situatie omdat hij als hartpatiënt een harde duw kreeg tegen zijn pacemaker. “Ik ben de volgende dag naar de dokter gegaan om mijn verwondingen vast te stellen. De manier waarop we die avond behandeld zijn, is ontoelaatbaar.” Het koppel besloot klacht in te dienen en wil de zaak voor de rechtbank brengen. Bij de politie van Middelkerke bevestigen ze het onderzoek. “Er is klacht ingediend voor oplichting en het toedienen van slagen en verwondingen”, zegt commissaris Frank Delva. Over het onderzoek zelf kan de politie weinig kwijt. De camerabeelden van het casino zullen verder bekeken worden en brengen mogelijk helderheid. “Bij ons weten zijn er nog geen dergelijke klachten binnengekomen over het casino. Dat kan ik wel meegeven.”

Geen agressie of oplichting

Volgens casinomanager Yves Janssen is er van corruptie of agressie geen sprake. “Op een bepaald ogenblik beschikte die man over de juiste combinatie black jack (8+3). De inzet werd onmiddellijk in drievoud terugbetaald. Na deze uitbetaling door de croupier gaf bij het opnieuw activeren het systeem verkeerdelijk aan dat een Black Jack 11 zou gewonnen zijn. Bij controle door de verantwoordelijke croupier werd vastgesteld dat deze combinatie uiteraard niet aanwezig was. Na een dubbele controle bleek er een technische fout in het spel te zijn geslopen. Dat kunnen we zwart op wit aantonen”, aldus Janssen. “Deze controle bevestigde duidelijk dat er geen aanspraak kon worden gemaakt op deze specifieke bonus. Zoals wettelijk voorzien, zijn al deze handelingen en het correcte verloop van het spel, uitbetaling van winst op camerabeelden te consulteren. Desondanks meende de man alsnog aanspraak te kunnen maken op de specifieke bonus en reageerde hij daarom bijzonder misnoegd. Omdat hij –vermoedelijk onder invloed van alcohol- de rust in het casino dreigde te verstoren en begon te schelden, werd hij door de directie van het casino vriendelijk verzocht om het casino te verlaten. Daarbij dient benadrukt dat op geen enkel moment enige vorm van agressie noch geweld werd gebruikt.”