Politie doet grote drugsvangst en arresteert zes bendeleden 22 februari 2018

02u36 0 Middelkerke De politie heeft een grote drugsvangst onderschept tijdens een gecoördineerde gerechtelijke actie in de regio. Daarbij werden zes personen gearresteerd. De drugsvangst bestaat uit aanzienlijke hoeveelheden cocaïne, amfetamines, cannabis en hasj.

De grootscheepse actie van het parket van Veurne, de recherche, de dienst interventie en het snelle responsteam van de PZ Westkust en ook de recherche van PZ Spoorkin vond maandag en dinsdag plaats. "In verschillende panden in Veurne, Middelkerke en de politiezone Westkust (De Panne, Nieuwpoort, Koksijde) werden huiszoekingen verricht", zegt Ine Deburchgraeve, woordvoerster van de politiezone Westkust. "De aangetroffen drugs werden in beslag genomen. De onderzoeksrechter in Veurne heeft dinsdag ook de zes arrestanten aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid in georganiseerde handel in verdovende middelen."





Vrijdag komen de zes verdachten voor de raadkamer en wordt beslist over hun verdere aanhouding. Het drugsmilieu in de regio krijgt daarmee een nieuwe grote klap. Midden december 2017 werd ook al een cannabisplantage met 1.000 planten in de Toevluchtsweg in Nieuwpoort opgerold. Rond dezelfde periode werden eveneens vier personen uit De Panne, Kortemark, Diksmuide en Lo-Reninge opgepakt voor het dealen van cannabis op grootschalige basis. (BBO)