Polderpop in openlucht 31 juli 2018

Op de Mikajweide in de Westendelaan 71b in Middelkerke wordt op zaterdag 4 augustus voor het eerst Polderpop georganiseerd. Polderpop is een organisatie van CVV, de Club voor Vriendschap, die regelmatig activiteiten organiseert ten voordele van de bewoners van De Stille Meers en WZC De Ril in Middelkerke. De aanvang is om 18 uur en de toegang is gratis. Er is een optreden van The Blue Pitta's en daarna wordt de avond voortgezet met een discobar. (BPM)