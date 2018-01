Padel zamelt 5.535 euro in voor het goede doel 02u36 0 Foto Paul Bruneel

Sportclub Padel uit Middelkerke organiseerde Het Warmse Weekend met als doel de opbrengst hiervan te schenken aan een goed doel. Er werd gelopen, gefietst en gepadeld en er werd ook een winterbarbecue georganiseerd.





In totaal werd 5.535 euro bijeen gehaald en dat werd nu geschonken aan twee goede doelen. Zowel het Arianefonds als School zonder Pesten kregen elk een cheque van 2.767,50 euro. Op de foto Katrien 't Kindt en Jan Lootens van Padel on the Beach, Fried Ringoot, bestuurder va vzw School zonder Pesten, Norbert Declercq, voorzitter Arianefonds en zijn echtgenote Monique, burgemeester Janna Rommel-Opstaele en gemeenteraadslid Carine Dejonghe.





(BPM)