Overleden fietser aangetroffen in gracht nabij camping 30 mei 2018

02u29 1 Middelkerke In de Steenovenstraat in Middelkerke werd maandagavond rond 22.30 uur het levenloze lichaam van een 75-jarige man aangetroffen.

Het parket gaat er voorlopig van uit dat de man een natuurlijke dood stierf. Het was een toevallige voorbijganger die in de donkerte een fiets zag in de diepe sloot naast Camping Marva III, bekend van de campingmoord van afgelopen winter.





De voorbijganger dacht ook een hand te zien en belde onmiddellijk de hulpdiensten. Die snelden meteen ter plaatse en haalden het slachtoffer uit de sloot, maar konden enkel het overlijden van de fietser vaststellen.





Verkeersdeskundige

Het gaat om de 75-jarige V.M. uit Middelkerke. Hoe lang de man er al lag, is niet duidelijk. Het onderzoek is in handen van het parket. "Voorlopig wordt niet uitgegaan van kwaad opzet", zegt procureur Fien Maddens van het parket van Brugge.





"Er is wel een verkeersdeskundige aangesteld om uit te sluiten dat er eventueel toch een aanrijding met vluchtmisdrijf voorafging aan het overlijden.





Mogelijk onwel

Een autopsie moet de precieze doodsoorzaak nog achterhalen, maar de resultaten daarvan zijn nog niet binnen", aldus de procureur. Mogelijk werd de man onwel op zijn fiets en viel hij daarna in de gracht.





(MMB/BBO)