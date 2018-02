Oudste inwoner Middelkerke Maria Maes (108) overleden 08 februari 2018

02u34 0 Middelkerke In het woonzorgcentrum De Ril is afgelopen zaterdag Maria Maes overleden.

Maria was met haar 108 jaar meteen ook de oudste inwoner van Middelkerke. Zij werd geboren op 26 september 1909 en was gehuwd met wijlen Marcel Therssen. Zij kregen vier kinderen, waarvan er al twee zijn overleden. Nog in leven zijn Maurice, gehuwd met Odette Alliet en Vera, gehuwd met André Bentein. Zij was de oma van vier kleinkinderen en ze had ook al zeven achterkleinkinderen. Maria zorgde eerst voor de opvoeding van haar kroost en ging daarna werken in de gemeenteschool van Lombardsijde, waar ze poetsvrouw was. Tot in 2006 woonde ze zelfstandig en nam daarna haar intrek in het woonzorgcentrum De Ril in Middelkerke. Haar levensspreuk was: "Altijd een glaasje alcohol drinken. Water is voor de boten om op te varen. En je moet nooit naar je pensioen verlangen, want dan word je pas oud". De begrafenisplechtigheid vond plaats in intieme kring. (BPM)