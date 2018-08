Oudste inwoner (105) overleden 22 augustus 2018

René Defoer uit Middelkerke is op 15 augustus op 105-jarige leeftijd overleden. Er werd afscheid van hem genomen in intieme kring. Tot zijn 97ste woonde hij zelfstandig in Lombardsijde met de hulp van zijn dochter, maar sinds 2016 verbleef hij in het woonzorgcentrum De Ril in Middelkerke. René werd geboren op 25 februari 1913 in Oostduinkerke en huwde met zijn jeugdliefde Bertha Dalle in 1937. Ze kregen drie kinderen. René heeft vier kleinkinderen, acht achterkleinkinderen, en één achterachterkleinkindje. Zijn echtgenote overleed in 2008. René was de twaalfde in een gezin van veertien kinderen en kreeg de kans niet om verder te studeren. Beroepshalve was hij ijzervlechter. Hij fietste tot op zijn 97ste nog elke dag. (BPM)