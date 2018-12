Oude zendmast valt om terwijl twee arbeiders er nog vastgeklikt aan hangen Werknemers uit Heist-op-den-Berg (21 en 23) allebei zwaargewond Bart Boterman

12 december 2018

13u45 3 Middelkerke In Middelkerke zijn twee arbeiders uit Heist-op-den-Berg zwaargewond geraakt bij de afbraak van de zendmasten van het voormalige communicatiecentrum ‘Radio Oostende’ in de Hector Verhaegelaan.

De arbeiders waren boven in een dertig meter hoge zendmast vastgeklikt om de mast vast te maken aan een kraan. Kort voor de middag begon de zendmast echter te kantelen. De mast kwam met een harde smak op de grond terecht. De twee arbeiders waren op dat moment nog steeds vastgeklikt en vielen mee naar beneden.

De brandweer bevrijdde de twee mannen door de zendmast door te knippen. De slachtoffers werden ter plaatse verzorgd en naar het AZ Sint-Jan in Brugge overgebracht. Volgens het arbeidsauditoraat van Brugge was een 23-jarig slachtoffer uit Heist-op-den-Berg zo ernstig gewond dat de mughelikopter hem moest overbrengen naar het ziekenhuis. Het tweede slachtoffer (21), ook uit Heist-op-den-Berg, was bij bewustzijn en werd met de ambulance onder begeleiding van mugartsen naar het ziekenhuis overgebracht.

De site is op dit moment afgesloten en het arbeidsauditoraat voert onderzoek naar de omstandigheden van het ongeval. “Toezicht Welzijn op het Werk is opgeroepen om na te gaan of er inbreuken zijn op de welzijnswetgeving en de voorschriften rond arbeidsveiligheid. De precieze oorzaak van het ongeval is nog niet gekend. De arbeiders droegen volgens de eerste vaststellingen wel valbeveiliging”, aldus het arbeidsauditoraat van Brugge.

De pylonen zijn eigendom van FOD Defensie en stonden twee jaar lang te koop. Er werd echter geen koper gevonden omdat de kostprijs van de afbraak niet opwoog tegen de opbrengst van het metaal. Defensie besloot de pylonen zelf te laten afbreken in onderaanneming.