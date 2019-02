Oud hotel La Noble Rose maakt plaats voor gloednieuw Belcasa Suitehotel Timmy Van Assche

10 februari 2019

12u53 0 Middelkerke Het bekende Hotel La Noble Rose, op de hoek van Meeuwenlaan en Henri Jasparlaan, maakt plaats voor Belcasa Suitehotel. BC Invest van Veerle Dobbelaere en Christophe Bouve slopen het voormalige familiepension en geven het een nieuw gezicht. Hiermee krijgt de inkom van Westende-Bad een nieuwe aanblik.

Het zat er al een tijdje aan te komen. Het voormalige pensionhotel La Noble Rose werd lange tijd uitgebaat door de familie Van Bulck en daarna omgetoverd tot budgethotel met Zeester en Zeeparel. Nu komt er een nieuw en modern hotelproject van BC Invest. “Onze groep kocht onlangs het hele pand en maakt nu werk om deze hoek, al decennia de baken van Westende-Bad, volledig uit te werken naar een parel dat onze badplaats verdient”, vertelt Christophe Bouve van BC. “Het geheel wordt uitgewerkt tot drie verdiepingen met duplex op de derde, samen goed voor tien ruime en fraaie flats met hotelformule. Op de benedenverdieping wordt de mogelijkheid onderzocht om ruimte te maken voor een restaurant met klasse. De afwerking wordt verwacht tegen de paasvakantie van 2020.” Hotel La Noble Rose, omstreeks 1914 als cottage-pension strategisch ingeplant dichtbij de tram als alternatief voor de duurdere toppers Grand Hôtel Belle Vue (Rotonde) en het intussen verdwenen Westend’Hôtel, verdwijnt dus uit het straatbeeld. “Het wordt een fraaie infrastructuur, uitgetekend door het Oostendse architectenbureau Vandecasteele en Vanhooren”, vult Veerle Dobbelaere aan.

Poppenhuisje

Het aanpalende pand aan de Jasparlaan, in de Volksmond gekend als het ‘Poppenhuisje’, wordt volledig gerenoveerd en in ere hersteld. “We kijken uit om daar ook een woonst in uit te bouwen. We dienen ons wel aan tal van regels te houden, gezien het ‘Poppenhuisje’ beschermd goed is. Samen met Belcasa Suitehotel wordt de hoek Meeuwenlaan met de Henri Jasparlaan volledig in het nieuw gestoken”, aldus Bouve, die Westende-Bad al decennia in het hart draagt.

Baken

Hoe dan ook, met de inplanting van de driesterren Belcasa Suitehotel, ziet de inkom van Westende-Bad er volgend jaar dus anders uit. “Met Belcasa krijgt de bezoeker betaalbare luxe voorgeschoteld, met alles er op en er aan. Hiermee helpen we graag mee aan de weg op van Westende-Bad opnieuw de ‘Parel van de Kust’ te maken”, zeggen Christophe en Veerle nog. Eind januari ontvouwde burgemeester Jean-Marie Dedecker nog de plannen voor een reconversie van Westende-Bad, dat al jaren smalend de ‘Borinage van de Kust’ werd genoemd. Hij riep toen projectontwikkelaars op om werk te maken van kwalitatieve nieuwbouw. “Gedaan met appartementen van 18m², het lijken precies konijnenkoten”, zei hij toen. De oproep van Dedecker lijkt dus al vrij snel gehoor te krijgen.