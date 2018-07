Oud gemeentehuis Sint-Pieterskapelle op champagnefles 30 juli 2018

02u27 0

Het Fonds van de burgemeester van Middelkerke maakt er een traditie van om ieder jaar een fles champagne te lanceren met daarop een vroeger gebouw van de gemeente. Ook deze keer is gekozen voor een oud gemeentehuis van de deelgemeente. Deze keer is het oud gemeentehuis van deelgemeente Sint-Pieterskapelle aan de beurt. Er werden 700 flessen van het huis Prévoteau-Perrier voorzien van een speciaal etiket en bijhorende capsule. Een fles kost 26 euro en wie een karton van 6 flessen koopt, betaalt slechts 130 euro. De opbrengsten gaan integraal naar het Fonds van de burgemeester dat sedert 2001 ieder jaar op kerstavond een gratis kerstfeest organiseert voor alleenstaande senioren. De flessen kunnen worden gekocht bij burgemeester Janna Rommel-Opstaele, schepen Michel Landuyt, Mia Gheeraert of fotografie Mario Declerck in de Leopoldlaan. (BPM)