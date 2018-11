Oud-gemeentehuis krijgt zijn groen tintje terug 07 november 2018

Het is even wennen voor wie aan het oud-gemeentehuis van Middelkerke voorbijkomt.





De eerste fase van de renovatiewerken is bijna afgewerkt, de stelling is inmiddels verdwenen aan de voorgevel. Het eerste wat nu in het oog springt, is dat de gerestaureerde ramen en het torentje op het dak van het gemeentehuis niet meer wit, maar groen geschilderd zijn.





Tijdens de werken bleek immers dat de oorspronkelijke kleur niet wit, maar wel degelijk groen was. Het gemeentehuis is sinds juni 2002 een beschermd monument en daarom werd de oorspronkelijke kleur gebruikt. De binnenkant van de ramen is eveneens teruggebracht naar zijn oorspronkelijke faux-boistechniek, met imitatiehout. Aan de binnenkant werden dubbelglazige voorzetramen geplaatst. Dit levert niet alleen minder energieverbruik op, maar ook minder geluidshinder van het verkeer aan het kruispunt. Het gemeentehuis werd gebouwd in 1924 naar een ontwerp van de Oostendse architect Gustaaf Vandamme. In het gebouw vinden nog de gemeenteraadszitting en recepties plaats. Ook de burgemeester en schepenen hebben er nog hun kantoor. (BPM)