Orgelmuseum verandert één zondag per maand in gezellige tearoom 28 februari 2018

Middelkerke Eddy Goderis en Isabelle Trio zullen hun befaamde draai- en dansorgelmuseum ook één zondag per maand openen als tearoom.

Achterin richtte het koppel eerder al een sfeervolle feestzaal in. "De afgelopen tijd ontvingen we verschillende groepen en families in onze feestzaal, onder meer voor huwelijksfeesten, verjaardagen of communies. Maar veel bezoekers vonden het jammer dat ze na een feest niet konden terugkeren aangezien we enkel op reservatie werken. Elke maand zijn we nu één zondag vrij toegankelijk vanaf 10.30 uur."





Koffie en taart

Op het menu staan heerlijke taarten, koekjes, gebak en snacks die Isabelle zelf bereidt. "Ook de aankleding van de zaal neem ik voor mijn rekening. Ik decoreer alles naargelang het seizoen, het feest of de tijd van het jaar. Onlangs stond valentijn centraal, straks is het tijd voor Pasen. Ik hou ervan om mensen te verwennen. Wie het draai- en dansorgelmuseum bezoekt, kan genieten van sfeervolle en typische orgelmuziek." De tearoom in de Vaartdijk-Noord 37 is open op 18 maart, 22 april, 20 mei, 3 juni, 22 juli, 12 augustus, 23 september, 14 oktober, 18 november en 2 december. Een rondleiding wordt gegeven op aanvraag. Alle info via de telefoonnummers 0479/288.613 en 0474/311.929. (TVA)